Hayırlısıyla Diyanet işleri başkanlığına destek personeli olarak atandım. Destek personeli olarak çalışan var mı? Ne gibi işler yaparım yardımcı olabilecek var mı?

Hayırlısıyla Diyanet işleri başkanlığına destek personeli olarak atandım. Destek personeli olarak çalışan var mı? Ne gibi işler yaparım yardımcı olabilecek var mı?