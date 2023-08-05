Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2023 21:53
Destek personeli
Hayırlısıyla Diyanet işleri başkanlığına destek personeli olarak atandım. Destek personeli olarak çalışan var mı? Ne gibi işler yaparım yardımcı olabilecek var mı?

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