Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2023 22:20
Mübaşirlikten Teknik Öğretmenliğe Geçiş

Bilginiz var mı geçilir mi?


Devir Kötü
Şef
05 Ağustos 2023 22:20

3 yıllık memurum kadroluyum


Darbeyehayır
Aday Memur
05 Ağustos 2023 22:57

Geçilmez.

Devir Kötü, 1 saat önce

3 yıllık memurum kadroluyum

Toplam 2 mesaj

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