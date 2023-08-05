KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 22:29
üni hastaneleri taban puan

Arkadaşlar örneğin sağlık bakanlığı atamalarında 82 puanla kapatan bir bölümde 81 puanla üni hastanesi gelir mi? Üni hastaneleri sağlık bakanlığından kaç puan düşük kapatır genelde ?

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