Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 23:10
Eş durumu tayini

Eş durumu tayininde dilekçe verdikten ne kadar süre sonra çkys ye düşme oluyor acaba kadrolu sağlık personeliyiz ikimizde.

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