Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 23:47
Kiracılara Allah yardım etsin
Memlekette ev sahibi egosu diye bir durum oluştu adama biraz indirim yap diyorsun canını istiyorsun sanki bir havalar bir havalar

muallim_34
Genel Müdür
05 Ağustos 2023 23:54

Devlet avrupadaki gibi ev yapıp uygun ücretle kiralamalı.


Medusa06
Aday Memur
05 Ağustos 2023 23:56
Hocam yapsa çoktan yapardı herkes halinden mi memnun biz mi çok sıkıntıya düştük anlamadım ki
muallim_34, 1 saat önce

Devlet avrupadaki gibi ev yapıp uygun ücretle kiralamalı.


zefur2015
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:05

Kiracı egosuda oluştu ,Ev sahiplerinin malını kendi malı sananlar var herşeyin sorumlusu enflasyon.


Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:08
Memlekette enflasyondan çok ahlak sorunu var
zefur2015, 1 saat önce

Kiracı egosuda oluştu ,Ev sahiplerinin malını kendi malı sananlar var herşeyin sorumlusu enflasyon.


halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 00:30

Ev sahibinin evini yüksekten kiraya vermesi şu kriz ortamında çok doğal!!?

Siz devlet olarak USD 'yi tutamiyorsaniz, enflasyona dur diyemiyorsanız o zaman tüm suçu ev sahiplerine atamazsınız!!?

Maalesef iktidarın yanlışları yüzünden ev sahipleri kötü olarak lanse ediliyor ki bu asla doğru bir yaklaşım değildir!!?

İktidar her türlü naneyi yiyor, o sütten çıkmış ak kaşık oluyor, ona laf yok; fakat ev sahipleri bilmem esnaflar, bilmem stokçular suçlu oluyor!!!?

Bırakın bu işleri artık, gerçekleri görün artık!!?

Bence ev sahipleri sadece hakkını istiyor, evinin fiyatı 3 milyona çıkan bir evi ev sahibi 3000'e mi kiraya versin, bi geçin artık bunları!!?


Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:32
Senin kesin evin vardır
halis4242, 50 dk. önce

Ev sahibinin evini yüksekten kiraya vermesi şu kriz ortamında çok doğal!!?

Siz devlet olarak USD 'yi tutamiyorsaniz, enflasyona dur diyemiyorsanız o zaman tüm suçu ev sahiplerine atamazsınız!!?

Maalesef iktidarın yanlışları yüzünden ev sahipleri kötü olarak lanse ediliyor ki bu asla doğru bir yaklaşım değildir!!?

İktidar her türlü naneyi yiyor, o sütten çıkmış ak kaşık oluyor, ona laf yok; fakat ev sahipleri bilmem esnaflar, bilmem stokçular suçlu oluyor!!!?

Bırakın bu işleri artık, gerçekleri görün artık!!?

Bence ev sahipleri sadece hakkını istiyor, evinin fiyatı 3 milyona çıkan bir evi ev sahibi 3000'e mi kiraya versin, bi geçin artık bunları!!?


Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:34
Ben evini yüksekten veren ev sahibini konuşmuyorum fırsatçı yıllarca egosunu tatmin edememiş üç beş kuruş görünce şımaran insanlar mesele
Medusa06, 48 dk. önce
Senin kesin evin vardır

halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 00:37

-Elindeki sattığı ürününü kim değerinden aşağı vermek ister?

-Piyasadaki kârdan aşağı yukarı aynı seviyede kârla herkes malını satar, kimse yok fiyatına malını vermez!!?

(Bu arada evi kurada olan bir ev sahibi değilim!)

halis4242, 50 dk. önce

Ev sahibinin evini yüksekten kiraya vermesi şu kriz ortamında çok doğal!!?

Siz devlet olarak USD 'yi tutamiyorsaniz, enflasyona dur diyemiyorsanız o zaman tüm suçu ev sahiplerine atamazsınız!!?

Maalesef iktidarın yanlışları yüzünden ev sahipleri kötü olarak lanse ediliyor ki bu asla doğru bir yaklaşım değildir!!?

İktidar her türlü naneyi yiyor, o sütten çıkmış ak kaşık oluyor, ona laf yok; fakat ev sahipleri bilmem esnaflar, bilmem stokçular suçlu oluyor!!!?

Bırakın bu işleri artık, gerçekleri görün artık!!?

Bence ev sahipleri sadece hakkını istiyor, evinin fiyatı 3 milyona çıkan bir evi ev sahibi 3000'e mi kiraya versin, bi geçin artık bunları!!?


halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 00:41

Keşke kiraya verecek evim olsaydı, ben de değerinde evimi kiraya verirdim, bu neden daha düşük vereyim ki!!?

İktidara hesap soramiyorsun, gelip kancik gibi ev sahiplerine hesap sormaya kalkıyorsun, çok yanlış!!?

Ev sahibi de sonuçta hakkını istiyor, niye daha düşük versin; ha daha düşük veren verir, o kendi bileceği iş!!?

Ederinde kiraya verdi diye ev sahibi neden suçlu oluyor, külliyen mantıksız!!?

Medusa06, 48 dk. önce
Senin kesin evin vardır

Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:42
Kancık senin babandır o leş ağzını git çalkala sonrada zıbar
halis4242, 39 dk. önce

Keşke kiraya verecek evim olsaydı, ben de değerinde evimi kiraya verirdim, bu neden daha düşük vereyim ki!!?

İktidara hesap soramiyorsun, gelip kancik gibi ev sahiplerine hesap sormaya kalkıyorsun, çok yanlış!!?

Ev sahibi de sonuçta hakkını istiyor, niye daha düşük versin; ha daha düşük veren verir, o kendi bileceği iş!!?

Ederinde kiraya verdi diye ev sahibi neden suçlu oluyor, külliyen mantıksız!!?


halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 00:46

Yav he he, mantıklı bir cevap veremeyince hemen hakarete bağla, yazık ki ne yazık!!?

Ben senin baban için aynı dilekte bulunmayacağım maalesef, senin seviyene düşemem!!?

Bir sorunu dile getirip çözümü başka yerde aramaya devam et sen!!?

Medusa06, 38 dk. önce
Kancık senin babandır o leş ağzını git çalkala sonrada zıbar

şanlı0788
Şef
06 Ağustos 2023 00:48
Ülkede geçen dönemlerde pazarcılar haindi sonra marketçiler oldu şimdi de ev sahipleri hain oldu! Seneye belki kiracılar olur belli mi olur ne de Türkiye Yüzyılındayız :) Siz daha bu yüzyılı kavrayamadınız. Şahlanıyoruz boşverin kirayı filan küçük hesaplar yapmayın :)

Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:53
Zamanında keşke ailen mantıklı bir karar verseymiş seninle ilgili yukarda kullandığın kelimeyi önce idrak et sonra gel defol şimdi
halis4242, 34 dk. önce

Yav he he, mantıklı bir cevap veremeyince hemen hakarete bağla, yazık ki ne yazık!!?

Ben senin baban için aynı dilekte bulunmayacağım maalesef, senin seviyene düşemem!!?

Bir sorunu dile getirip çözümü başka yerde aramaya devam et sen!!?


halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 00:54

Kesinlikle katılıyorum size sayın hocam, Türkiye yüzyılı başladı, Gabar petrollerimiz, Karadeniz doğalgazımız, İspanya'dan devşirme TCG Anadolu gemimiz daha neler nelerimiz var!!?

Artık uçacağız/kaçacağız!!?

Bizi kimse tutamaz artık!!?

şanlı0788, 32 dk. önce
Ülkede geçen dönemlerde pazarcılar haindi sonra marketçiler oldu şimdi de ev sahipleri hain oldu! Seneye belki kiracılar olur belli mi olur ne de Türkiye Yüzyılındayız :) Siz daha bu yüzyılı kavrayamadınız. Şahlanıyoruz boşverin kirayı filan küçük hesaplar yapmayın :)

Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:55
Sizi keşke biri tutsa tutsada millet rahat nefes alsa istemem yan cebime koy zihniyetleri sizi
halis4242, 26 dk. önce

Kesinlikle katılıyorum size sayın hocam, Türkiye yüzyılı başladı, Gabar petrollerimiz, Karadeniz doğalgazımız, İspanya'dan devşirme TCG Anadolu gemimiz daha neler nelerimiz var!!?

Artık uçacağız/kaçacağız!!?

Bizi kimse tutamaz artık!!?


halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 00:57

Hoşuna gitmeyen cevaplar verdim diye ancak böyle zorbalık yaparsın, şu an ülkeyi yönetenlerin yaptığı gibi!!?

Atalarımizin dediği gibi "Doğru söyleyen 9 köyden kovulur."

Atalar seni görseydi ne yapardı!!?

Medusa06, 27 dk. önce
Zamanında keşke ailen mantıklı bir karar verseymiş seninle ilgili yukarda kullandığın kelimeyi önce idrak et sonra gel defol şimdi

Medusa06
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:59
Atalar durumu eleştiren beni mi ne yapardı ev sahiplerinin uçuk kiralarini savunan seni mi ne yapardı düşün sen kurban ol atalarına
halis4242, 23 dk. önce

Hoşuna gitmeyen cevaplar verdim diye ancak böyle zorbalık yaparsın, şu an ülkeyi yönetenlerin yaptığı gibi!!?

Atalarımizin dediği gibi "Doğru söyleyen 9 köyden kovulur."

Atalar seni görseydi ne yapardı!!?


halis4242
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 01:03

Atalar senin gibileri görmüş de söylemiş bu sözü!!?

O zaman da senin tavrindaki atalar da aynı davranışları sergiliyormuş, kıyamete kadar da bitmeyecek elbet!!?

Başka da misal "Güneş balçıkla sıvanmaz." demişler. Sen çözümü başka yerde arayadur, gerçeği gören görüyor!!?

Medusa06, 21 dk. önce
Atalar durumu eleştiren beni mi ne yapardı ev sahiplerinin uçuk kiralarini savunan seni mi ne yapardı düşün sen kurban ol atalarına
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