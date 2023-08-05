Kiracılara Allah yardım etsin

Keşke kiraya verecek evim olsaydı, ben de değerinde evimi kiraya verirdim, bu neden daha düşük vereyim ki!!?

İktidara hesap soramiyorsun, gelip kancik gibi ev sahiplerine hesap sormaya kalkıyorsun, çok yanlış!!?

Ev sahibi de sonuçta hakkını istiyor, niye daha düşük versin; ha daha düşük veren verir, o kendi bileceği iş!!?

Ederinde kiraya verdi diye ev sahibi neden suçlu oluyor, külliyen mantıksız!!?