Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Ağustos 2023 23:51
Eş durumu sigortalılık süresi

Hocalarım merhaba.

Eşim kamu işçisi statüsünde, ( taşeron dan kadroya geçenler) çalışıyor. bu durumda son 2 yıl içinde 360 gün sigorta şartı aranıyor mu?

Eşim çocuktan dolayı yarım gün, yarım sigorta çalışıyor.

Dolayısıyla bu şekilde 360 günü bulmamız imkansız görünüyor...

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