Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 00:21
Ocak zam duyum !

MEMURSENin 3 ayda bir zam talebi resdedildi yine Ocak-Temmuz olacak zamlar.


falancaolsun
Aday Memur
06 Ağustos 2023 00:25
3 ayda bir olması saçmalık bu dönemde zaten

İbrahim5506
Memur
06 Ağustos 2023 01:02
O zaman memursen teklifini güncellemeli..ocak %65 Temmuz %55

gellpcpcpc
Daire Başkanı
06 Ağustos 2023 01:18

Bilgilendirme yada duyum paylaşımı için teşekkürler.

3 ayda bir olması saçmalık evet, her ay olması lazım aslında:-)

Memursen masadan kalkar halaa....

Tek umudum iktidar ortakları da yavaş yavaş ses yükseltmeye başladı gibi.

Artık bu olmaz diyebileceğim hiç birsey yok. O kadar sürprizlerle dolu ki

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