Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Ağustos 2023 00:34
Deprem bölgesine harcırah yolluk

Deprem bölgesine geçici görevlendirme ile giden infaz ve koruma memurları 6 aydır harcırah yolluk alamıyor. Para pul oldu. Ne yaptıysak da alamadık. Bu konuda yol gösterecek olan var mı yada bilgisi olan

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