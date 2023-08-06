Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 00:42
Hem anneden hem babadan yetim maaşı alınabilir mi?

Evli olmayan, calismayan kiz cocugu hem anneden hem de babadan yetim maasi alabilir mi? Anne SGK, baba Emekli Sandigi'ndan emekli.

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