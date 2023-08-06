Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 01:17
Toplu sözleşmede Polis!
Arkadaşlar toplu sözleşmelerde polisin haklarını kim savunuyor? Bugünlerde hizmet kollarının kazanımları konuşuluyor. Emniyet hizmetleri sınıfı için bir gelişme olacak mı?

unhappilybayburt
Memur
06 Ağustos 2023 01:22

Bugüne kadar olmadı bundan sonra da olmaz ....

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