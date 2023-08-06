Aöf okumak artık cok mu zorlaştı

Şu kopya konuları yüzünden zorlaştığını söylüyorlar. Tıbbi sekreterlik okumak istemiştim sizce örgün mü aöf mü daha iyi? Bide seneye önlisans kpss girmeyi düşünüyorum? Okuyanlar aöf nasıl çıkmış sorular mı yoksa tüm bir kitabı mı çalışıyorlar cevaplarınızı bekliyorum...

Şu kopya konuları yüzünden zorlaştığını söylüyorlar. Tıbbi sekreterlik okumak istemiştim sizce örgün mü aöf mü daha iyi? Bide seneye önlisans kpss girmeyi düşünüyorum? Okuyanlar aöf nasıl çıkmış sorular mı yoksa tüm bir kitabı mı çalışıyorlar cevaplarınızı bekliyorum...