KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


06 Ağustos 2023 02:15
Aöf okumak artık cok mu zorlaştı
Şu kopya konuları yüzünden zorlaştığını söylüyorlar. Tıbbi sekreterlik okumak istemiştim sizce örgün mü aöf mü daha iyi? Bide seneye önlisans kpss girmeyi düşünüyorum? Okuyanlar aöf nasıl çıkmış sorular mı yoksa tüm bir kitabı mı çalışıyorlar cevaplarınızı bekliyorum...

Çok Yazılan Konular

Sözlük

kruvasan 1 çay simit 2 Börteçine 2 yıldız tilbe 4 uçak kazaları 1 çaylak 1 gönderme yapmak 2 semizotu 1 sinir bozucu insan 1 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 2

Son Haberler

8 Eylül 1999 sonrası girişli memurlar için isteğe bağlı iştirakçilik hakkı var mıdır?Bilecik'te orman yangınıİstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin açıklamaDüğün yolunda aile faciası: 1 ölü, 2 yaralıDışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.