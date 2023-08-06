Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2023 02:57
Fırat Üniversitesi hastanesi Hakkında Bilgi

Merhaba,malum Fırat Üniversitesi alım yapıyor hemşire olarak başvuracağım

hastane hakkında bilgisi olan var mı ? Çalışma saatleri genelde ne kadar ? Yoğun bakımda serviste bir hemşireye kaç hasta veriyorlar? Yöneticler,çalışanlar birşey öğretiyor mu yardımcı oluyorlar mı ?

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