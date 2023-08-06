Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2023 04:18
Sozlesme yenilememe

Saglık bakanlığında calısıyorum aralık sonunda sozlesme yenılemeyınce 1 sene ceza var ama unı hastanelerı ıcın de bu durum gecerlı mı hala bu sekılde almıyorlar

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