Emlak Balonu Sönüyor

Dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul şirketi China Evergrande, 114 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı ve iflas etti. Sahibi tarihin en borçlu insanı durumuna düştü. Emlak balonunun en somut örneği.

Dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul şirketi China Evergrande, 114 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı ve iflas etti. Sahibi tarihin en borçlu insanı durumuna düştü. Emlak balonunun en somut örneği.