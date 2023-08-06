Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 08:12
Emlak Balonu Sönüyor
Dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul şirketi China Evergrande, 114 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı ve iflas etti. Sahibi tarihin en borçlu insanı durumuna düştü. Emlak balonunun en somut örneği.

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