Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 08:16
Sözleşmeli personel olarak çalışan sözleşmeli alıma geçiş yapabilir mi?

5311.01-Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan biri Adalet Bakanlığı İcra Kâtibi alımını kazanırsa geçiş yapabilir mi?

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