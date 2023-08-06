Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 08:34
İl dışı ilişik kesme süresi

Merhaba hocalarım, geçtiğimiz günlerde il dışı tayinim çıktı ve ben bu konuyla alakalı sizlere bir şey danışmak istedim. İl dişi tayini çıkan birisinin 15 gün içerisinde yeni görev yerinde göreve başlaması gerektiğini biliyorum, fakat bu süre ne zamandan itibaren başlıyor. Ben eski görev yaptığım yere ilişiğimi kesmeye 20-23 Ağustos tarihlerinde anca gidebilirim. Bu bir sorun olur mu? İlişiği kesmenin son tarihi, günü var mı? (Atamalar 4 Ağustosta yapıldı)

Teşekkür ederim.


spock
Daire Başkanı
06 Ağustos 2023 10:05

Olmaz. Kılavuzdaki takvimi oku. Orada anahtar bir kelime var.


popcorn007
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 10:29
7 ağustostan itibaren hocam. Kılavuz takviminde öyle yazıyor
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin hakkının sınavla olması gerekliliğiİl dışından atanabilen var mıKiracılara Allah yardım etsinEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Salavat getiremeyen öğrenciler var. Din Kültürü Öğretmenleri ne yapıyor?Yusuf Tekin Bakanımızdan İlk Taleplerimizİl dışı ve eş durumu iptal2.il dışıOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miDerece ve Kademe ilerlemesi

Sözlük

istanbul 2 çay simit 2 maruz kalmak 1 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 1 dişengin 1 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 2 kötülük 1 güçlüden yana olma 1 Börteçine 2 yıldız tilbe 4

Son Haberler

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıOtomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralıKartlı ödemeler yüzde 109 arttıKPSS süreci tamamlanıyorMetin öğretmen, yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.