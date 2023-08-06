KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2023 10:02
Dokuz Eylül Üniversitesi'ne atandım gitmeli miyim?

Başlıkta da belirttiğim gibi 82 puanla hemşire olarak atandım. Başlayıp başlamamak konusunda kararsızım. Sizce devlet atamasını beklemeli miyim?

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