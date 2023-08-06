Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 10:05
Özür grubu
Babamın hastalığından yaralanmak için gereken evrakları sisteme biz mi yüklüyoruz yoksa müdür yardımcısına teslim edip o yapacak

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