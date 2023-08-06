Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 10:31
Yol harcı vermeyen milli eğitim

İlçe milli eğitim vekaletle ilişik kesenlere yol harcırahı vermeyeceğine dair gruplara mesaj atmış. Gittiği yer veriyorsa versin demiş bu yasal hak değil mi böyle bir şey yapabilir mi? Vekaletle ilişik kesmiş olsakta eşyamızı getirdik sonuçta binlerce kilometre yer değişiyorum tekrar ilçeye gitsem kaç lira masraf olacak dava açmak mümkün mü?

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