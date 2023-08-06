Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 10:46
Göreve iade sonrası maddi haklar
Arkadaşlar adli soruşturma neticesi kovuşturmaya gerek yoktur kararı ile göreve başlatılan polis memurun açıkta iken alamadığı fazla çalışma tazminatları da ödeniyor mu nasıl bir dilekçe yazmalıyım. Şimdiden teşekkürler.

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