Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 10:46
İşkur personeli okullar açılmadan verilemez mi?

Yıllardır bu sorun yaşanır bu ülkede bir kişide çıkıp demezki sayın yetkililer bu adamlar bana okul açılmadan verilsin ki okulun yıkanması,temizlenmesi,çevresi hazır hale getirilsin.Bana Ekimde Kasımda veriyorsunuz esas işler bittikten sonra.Neden olsun ki.Amaç okulların temizliği okulu hazırlamaksa neden 1 Eylülde okulda olmazlar.Çok zor aşılmaz bir sorun mu kurum amirlerine yetkililere buradan duyuruyoruz bir iyilik ediyorsunuz yarım kalıyor.Meb neden ilgili bakanlığı bilgilendirmez yada bu konuya çözüm aramaz oda ayrı bir sorun.

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