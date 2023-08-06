Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 11:11
Mehmet Şimşek: maaşlar artmasaydı enflasyonu düşürürdük
tam da toplu sözleşme zamanına denk getirilen açıklama. ayrıca kafanıza göre en düşük emekli maaşına(geçen sene %118 yapılan zam), asgari ücrete sık yapılan bilinçsiz uçuk zamlar ve piyasanın bunu sürekli zamlardan önce, zam sırası ve sonraki zamlar için gündemden düşmeyen asgari ücret vs zam dedikoduları yüzünden özel sektördeki aç gözlü patronları da kastettigini umuyorum. memura yillarca vermediği zamma saysın son verdiğini

falancaolsun
Aday Memur
06 Ağustos 2023 11:14
daha 2 tane marketçi ve pazarcıyla baş edemeyenler umarım kafayı sabit maaşlı insanların ücretine takmaz. piyasaya %200'lerde zamlar var ama acısını memurdan vs çıkarmayacak kadar akıllı olduklarını umuyorum

falancaolsun
Aday Memur
06 Ağustos 2023 11:21
enflasyonun en büyük sebeplerinden birinin maaş dengesini bozmanız. bazı maaşlara uçuk zamlar yapılırken bazılarını süründürmek. yıllarca söyledik komünizm rejimi bu ülkenin sonu olur diye. ipin ucunu kaçırdınız, dönülmez yola girildi. tüm hayatını serseri gibi yaşayan insanla; primlerini yüksek yatıran, borcu harcı olmayan, vergisini düzenli veren insanların maaşlarını eşitlemek bu ülke için ekonomik kaosun başlangıç noktalarından biriydi bence

İbrahim5506
Memur
06 Ağustos 2023 11:43
Kur korumalilara 3 trilyon para dağıt. Milletin içinden geç, 3 bin liralik kiralik daire 15 bin olsun baş edeme, 10 binliralik brodway 150 bin olsun sadece kınama ile kalın ondan sonra bütün suçu memura atin.Hic kusura bakmayın memura en az %50 az zam yaptınız. Memur hala %50 den fazla alacagi var

jaseeen
Aday Memur
06 Ağustos 2023 12:16

Seyyanen şart

falancaolsun, 1 saat önce
enflasyonun en büyük sebeplerinden birinin maaş dengesini bozmanız. bazı maaşlara uçuk zamlar yapılırken bazılarını süründürmek. yıllarca söyledik komünizm rejimi bu ülkenin sonu olur diye. ipin ucunu kaçırdınız, dönülmez yola girildi. tüm hayatını serseri gibi yaşayan insanla; primlerini yüksek yatıran, borcu harcı olmayan, vergisini düzenli veren insanların maaşlarını eşitlemek bu ülke için ekonomik kaosun başlangıç noktalarından biriydi bence
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