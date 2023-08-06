Mehmet Şimşek: maaşlar artmasaydı enflasyonu düşürürdük

tam da toplu sözleşme zamanına denk getirilen açıklama. ayrıca kafanıza göre en düşük emekli maaşına(geçen sene %118 yapılan zam), asgari ücrete sık yapılan bilinçsiz uçuk zamlar ve piyasanın bunu sürekli zamlardan önce, zam sırası ve sonraki zamlar için gündemden düşmeyen asgari ücret vs zam dedikoduları yüzünden özel sektördeki aç gözlü patronları da kastettigini umuyorum. memura yillarca vermediği zamma saysın son verdiğini

tam da toplu sözleşme zamanına denk getirilen açıklama. ayrıca kafanıza göre en düşük emekli maaşına(geçen sene %118 yapılan zam), asgari ücrete sık yapılan bilinçsiz uçuk zamlar ve piyasanın bunu sürekli zamlardan önce, zam sırası ve sonraki zamlar için gündemden düşmeyen asgari ücret vs zam dedikoduları yüzünden özel sektördeki aç gözlü patronları da kastettigini umuyorum. memura yillarca vermediği zamma saysın son verdiğini