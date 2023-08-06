Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ağustos 2023 12:25
Deprem tazminatı uzar mı?
11 deprem bölgesi şehirlerinde kalan askeri personeller şubattan 31 ağustosa kadar 2-3 bin lira deprem tazminatı alıyordu. Onu 31 ağustostan sonra uzatırlar mı? Uzatmaları gerekir çünkü deprem bölgesinde hala personeller ciddi sıkıntı altındadır. Hatta bu deprem tazminatı en az 2025'e kadar uzatılmalıdır. Deptemin yerle bir ettiği şehirlerde, bir sürü imkan ve olanak sorunu hala yaşanmaya devam etmektedir.

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