Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 12:34
Deprem tazminatı uzatılsın
Depremin vurduğu 11 vilayette ve deprem ile ilişkili alanlarda şubat ayından beridir tüm personeller, 2-3 bin lira tazminat alıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bu süre 31 aralıkta bitiyor. Cumhurbaşkanımız veya yetkli kişiler sesimizi duyarsa çok seviniriz. Askeri personeller dahil bu deprem tazminatını biraz daha yükselterek 5.000 tl seviyesine çıkarıp 2025 yılına kadar uzatmasını talep ediyoruz. Depremin vurduğu bölgede hala ciddi imkan ve olanak sıkıntısı çekilmektedir evi yıkılan personel köylere gidip yerleşmekte ve günlük uzak mesafelere gidip gelmektedir. İnşallah bu soruna el atılır.

mustafaaks
Aday Memur
06 Ağustos 2023 12:50

6 ay değil mi bu tazminat 31 aralığı nerden çıkardın


yiiit1356
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 12:50
Ya sen ne kadar riyakar bir adamsın. Maaşın düşük diye dhminin maaşı düşsün dersin cebinden çıkmamasına ragmen. Sonra da çıkıp deprem tazminati artsın uzatılsın bedava para alayım dersin. Tam tipik yurdum insanı: bencil, haset, kurnaz, liyakatsiz. Akşam arkadaşlara anlatayım da konuşalım bunu, tam incelenmelik tipsin.

yiiit1356
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 13:08
Bu tipik kurnaz haset arkadaşa dhmi tazminatlarının eurocontrolden geldiğini hazineden gelmediğini anlatıyorlar ama bu hala "hayır beni ilgilendirmez neden yüksek maaş aliyorlar" diye kendini yırtıyordu. Şimdi kendisi hazineden gelen bir paranın 2025 e kaşar uzatılıp iki buçuğa kutlanmasını istiyor ve bu sayede araba kredisini ödeyecek. İşte tam bir tipik kurnaz, tam bir ahlak yoksunu.

Hatft443
Aday Memur
06 Ağustos 2023 14:18

Yıllardır bu siteyi takip ederim.bu yıllar içerisinde insanımızın nasıl değiştiğini gördüm.eskiden daha naif konular açılırdı.Polisi öğretmeni memuru hepsi para peşinde şimdi bir kaç moloz geçim xor diyecek 11 bin asgari ücret alan benim gözümde profesör ekonomi profesörü bence.pazar günü sınavda görev alırlar pazartesi hemen başlık açılır param niye yatmadı.gencler sizin bu doymamazlik oranı ülkeyi bitirir Bitmelide bu ülke

yiiit1356, 2 saat önce
Ya sen ne kadar riyakar bir adamsın. Maaşın düşük diye dhminin maaşı düşsün dersin cebinden çıkmamasına ragmen. Sonra da çıkıp deprem tazminati artsın uzatılsın bedava para alayım dersin. Tam tipik yurdum insanı: bencil, haset, kurnaz, liyakatsiz. Akşam arkadaşlara anlatayım da konuşalım bunu, tam incelenmelik tipsin.
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