Deprem tazminatı uzatılsın

Depremin vurduğu 11 vilayette ve deprem ile ilişkili alanlarda şubat ayından beridir tüm personeller, 2-3 bin lira tazminat alıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bu süre 31 aralıkta bitiyor. Cumhurbaşkanımız veya yetkli kişiler sesimizi duyarsa çok seviniriz. Askeri personeller dahil bu deprem tazminatını biraz daha yükselterek 5.000 tl seviyesine çıkarıp 2025 yılına kadar uzatmasını talep ediyoruz. Depremin vurduğu bölgede hala ciddi imkan ve olanak sıkıntısı çekilmektedir evi yıkılan personel köylere gidip yerleşmekte ve günlük uzak mesafelere gidip gelmektedir. İnşallah bu soruna el atılır.

Depremin vurduğu 11 vilayette ve deprem ile ilişkili alanlarda şubat ayından beridir tüm personeller, 2-3 bin lira tazminat alıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bu süre 31 aralıkta bitiyor. Cumhurbaşkanımız veya yetkli kişiler sesimizi duyarsa çok seviniriz. Askeri personeller dahil bu deprem tazminatını biraz daha yükselterek 5.000 tl seviyesine çıkarıp 2025 yılına kadar uzatmasını talep ediyoruz. Depremin vurduğu bölgede hala ciddi imkan ve olanak sıkıntısı çekilmektedir evi yıkılan personel köylere gidip yerleşmekte ve günlük uzak mesafelere gidip gelmektedir. İnşallah bu soruna el atılır.