2024 Gk-Gy nasıl çalışmalıyım?

Herkese iyi günler. Sözel derslere yatkınlığım daha fazla sayısal alanda ise cok gerilemiş durumdayım. Daha önce girdiğim kpss lerde hiç hazırlık yapmadım. Sonuç olarak hep 70/73 bandında kaldım. Şu anda bir işte çalışıyorum dolayısıyla vaktim sınırlı. 2024 kpss'de merkeziden atanabilecek düzeye gelebilmek için ne önerirsiniz? Kursa gitmeyi düşünüyorum, hem bir işte çalışan hem de sınava hazırlanmak isteyen benim durumumdaki kişilere tavsiyeniz ne olur? Piyasada online kurslar da mevcut fayda sağlar mı sizce?

Herkese iyi günler. Sözel derslere yatkınlığım daha fazla sayısal alanda ise cok gerilemiş durumdayım. Daha önce girdiğim kpss lerde hiç hazırlık yapmadım. Sonuç olarak hep 70/73 bandında kaldım. Şu anda bir işte çalışıyorum dolayısıyla vaktim sınırlı. 2024 kpss'de merkeziden atanabilecek düzeye gelebilmek için ne önerirsiniz? Kursa gitmeyi düşünüyorum, hem bir işte çalışan hem de sınava hazırlanmak isteyen benim durumumdaki kişilere tavsiyeniz ne olur? Piyasada online kurslar da mevcut fayda sağlar mı sizce?