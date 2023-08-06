Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 13:35
Adliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)

Sizce gitmelimiyim. da maaşım 22 bin TL +yol parası. Kira param da 4000 ama yılı tamamlayınca ev sahibi ne kadar ister bilmiyorum. Kayseri ye atandim ne yapmalıyım??

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