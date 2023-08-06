Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 13:59
Ocak Zammı %30+2.5 gelecek
Ocakta %32.5 zam alacak memur ve emekliler ona göre ayarlayın kendinizi

alperen2300
Aday Memur
06 Ağustos 2023 14:03
Vahiy mi geldi ?
Toplam 1 mesaj

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