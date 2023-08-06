KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 14:25
Polis olabilir miyim?

Jilet, faça yarası değil arkadaşlar. Kolun iç tarafinda.

https://eksiup.com/p/8b6472988edk


Devürürüm
Aday Memur
06 Ağustos 2023 15:26

Ne yarası?


Emre1294
06 Ağustos 2023 15:38

Cam

Devürürüm, 49 dk. önce

Ne yarası?


biochemical
Aday Memur
06 Ağustos 2023 15:43
5 metre uzaktaki birisi kolundaki yarayı görebilir mi?

Emre1294
06 Ağustos 2023 16:01

Hayır

biochemical, 32 dk. önce
5 metre uzaktaki birisi kolundaki yarayı görebilir mi?
Toplam 4 mesaj

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