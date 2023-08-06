Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 14:27
Tüm 4B'li Personel 3+1'e Tabi mi?

Tüm 4B'li Personel 3+1'e Tabi olması konusunda araştırma yaptım net bir açıklama göremedim. Bu hususta bilgisi olan arkadaşlar var mı?

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