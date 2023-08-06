Merhabalar eş durumu tercihleri yarın başlıyor. Eşim 10 ağustosta kurumumdan ilişik kesecek. Gideceğimiz ile başlaması 25 Ağustos. Eş durumu için illa gidip başlama yapmak gerekiyor mu ? Yoksa bulunduğumuz ilden ilişik kestiğimize ait belge yeterli oluyor mu

Merhabalar eş durumu tercihleri yarın başlıyor. Eşim 10 ağustosta kurumumdan ilişik kesecek. Gideceğimiz ile başlaması 25 Ağustos. Eş durumu için illa gidip başlama yapmak gerekiyor mu ? Yoksa bulunduğumuz ilden ilişik kestiğimize ait belge yeterli oluyor mu