Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 16:03
Eş durumu
Merhabalar eş durumu tercihleri yarın başlıyor. Eşim 10 ağustosta kurumumdan ilişik kesecek. Gideceğimiz ile başlaması 25 Ağustos. Eş durumu için illa gidip başlama yapmak gerekiyor mu ? Yoksa bulunduğumuz ilden ilişik kestiğimize ait belge yeterli oluyor mu

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