Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 16:09
Eş durumu görev yeri belgesi
Merhabalar. 10 ağustosta bulunduğum ilden ilişik kesip 25 Ağustos ta farklı bir ilde başlama yapacağım. Eşim öğretmen eş durumu tayini yapabilmek için MEB benden görev yeri belgesi istiyor. Ayın 14 üne kadar atandığım ilde başlama yapmamış olacağım için görev belgesini nerden alabilirim veya ilişik keserken verilen atama kağıdı yeterli olur mu acaba ?

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