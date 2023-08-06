Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 16:39
Yeni Başlayan Öğretmene tavsiyeler
Arkadaşlar meslek lisesinde başlıyorum tavsiyelerinizi görüşlerinizi merak ediyorum

hoca7979
Aday Memur
06 Ağustos 2023 16:45
Oğrencilerine vermen gereken dersi anlat fazlasına bulasma Not.23 yıllık tecrubeyle konusuyorum fedakarlık yaptıgım hersey için pişmanım

jeklarit
Daire Başkanı
06 Ağustos 2023 16:46

öğrencilerle sakın samimi olma ipin ucu kaçar, zor toparlarsın. Öğretmenlerle de olma izle zamanla kanaat oluşur selamlaşmayı ilerletirsin. Ders anlatacağın konuya hakim ol sınıfa hakimiyetini artırır. Derse konudan sorular sorarak başla öğrencileri güdülersin. sürekli ders anlatma çocuklar dersten soğur dinlediğini sanırsın ama hayal aleminde geziyor olabilirler. :)


moideen
Daire Başkanı
06 Ağustos 2023 17:39

İstifa et, başka bir iş bul.


Billoh
Aday Memur
06 Ağustos 2023 17:41

Hocam galiba yabancı dil öğretmenisiniz ya tanıdığınız okul meslek lisesi dersiniz için yanlış anlamayın çocukları çok güdülen bir ders olmayacağı için kesinlikle dersinizi onları güdüleyecek formata sokarak yapmaya çalışın dikkat çekecek bir şeyler yapın biraz aykırı olmakta fayda var çünkü bu tarz okullardaki derslerde daha ziyade beden eğitimi resim gibi derslerde çocuklar büyüdülenebiliyor o derslerin öğretmenleri biraz daha rahat oluyor biliyorlar unutmayın her şey ders ve konu anlatımı değildir çocuklara güdülemek onların ilgi ve isteklerinide düşünerek haraket etmek gerekir

moideen, 21 dk. önce

İstifa et, başka bir iş bul.

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