Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 16:56
İl dışıyla eşimin atandığı ilçede normum yok.

Değerli arkadaşlar eşim il dışı ile ülkemizin en küçük bir ilçelerinden birine atandı. İlçe ile görüştük ancak benim braşımda ihtiyaçları olmadığını ve muhtemelen mazeret tayinine de açılmayacağını belirttiler. Bu durumda beni ilçe emri ile havuza çekme ihtimalleri var mı? Yoksa il emrine kalıp iptal etmek zorunda mı kalacağız? Benzer durumu yaşayan varsa bilgilendirirse sevinirim. İyi günler.


mimozalar84
Aday Memur
06 Ağustos 2023 17:06

ya ben de aynı durumdayım ne olacak


Kolo66
06 Ağustos 2023 17:09

Farklı branşta vs maaş karşılığı değerlendirilsem dahi olur ama en kötü senaryo yaşanırsa ne yaparız bilemiyorum.

Bir de ben ilişiğimi kesmeden tercih yapacağım için yerime özür grubundan birinin ataması yapılır mı korkusu da var. İlişiğimi kesmeden mevcut okulumun tercihlere açılması mümkün mü?

mimozalar84, 54 dk. önce

ya ben de aynı durumdayım ne olacak


popcorn007
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 17:17
İl emri
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