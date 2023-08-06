Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 17:05
EŞ DURUMU HAKKINDA

merhabalar eşimin aydın büyükşehire ataması yapıldı benimki çıkmadı şu durumda bana sadece eşimin bulunduğu ilçe mi açılır yoksa merkez ilçe de açılacak mı?


popcorn007
Genel Müdür
06 Ağustos 2023 17:19
İl emri. Uzak bir ilçe de gelebilir, yakınında bir yer de gelebilir. İlçe emri yıllar evvel kaldırıldı.
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