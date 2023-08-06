KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ağustos 2023 17:07
Jandarma Sözleşme durumu
SA şimdi bu sözleşme olayında sözleşmeyi yenilerken de ilk girişteki sağlık şartlarımi aranıyor yoksa kurum içi personel olarak daha esnek şartlar mı mevcut acaba? Bide atıyorum ilk girişte sıkıntı olmasına rağmen sözleşme yenilerken bobrekte taş çıktı, göz dereceleri sınırı aştı vs bunlar sözleşme yenilemeye engel olurmu ki?

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