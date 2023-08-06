Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 18:30
Depremzede Öğretmenler Artık Daha Kolay Atanacak..Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Özel Tayin Hakkı

Depremzedelerin Talepleri Karşılık Buluyor! Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yeni tayin hakkı sağlayarak depremzedelerin atanma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Öğretmenler Odası Buluşmaları'' etkinliğinde depremzede öğretmenlerle bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Depremzedelerin Talebi

Etkinlikte depremzede öğretmenlerin şartsız tayin istediği, 22 ilin yeterli olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

Bakan Tekin'in Yanıtı

Bakan Tekin, sorular üzerine yaptığı açıklamada, ''Tüm süreç tamamlandıktan sonra gerekli açıklamaları yapacağımızı ve depremzede öğretmenlere yardımcı olacağımızı'' belirtti.


Feriduni
Şube Müdürü
06 Ağustos 2023 18:44
Evet, 22 il yüzünden doğuda istediğimiz okullara gidemedik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir tarafı ihya ederken öteki tarafı mahvediyorsunuz.

difficulties
Aday Memur
06 Ağustos 2023 19:02

Yuvarlak cevap verip geçmiş. Tüm süreç tamamlandıktan sonra depremzedeye yer mi kalacak? Batıda zaten atanan 10 kişiden 7 tanesi norm fazlası oluyor. Herkes yerleşsin ondan sonra tayin açsın depremzedeye. Açık olursa gidersiniz.

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