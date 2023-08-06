Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 19:14
İlk defa yönetici atamaları

Bu seneki ilk defa yönetici atamaları için MEB öğretmenlik süresini hesaplarken 13 Nisan 2023 e kadar süre mi esas alınacak yada 8 Ağustos mu son süre

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