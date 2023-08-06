Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ağustos 2023 19:16
Düz tabanlık sağlıkçı astsubay olmaya engel mi?

Başlıkta da belirttiğim gibi sağlıkçı astsubay olmak istiyorum. 16 derece esnek düz tabanım var. Yine de sağlıkçı astsubay olabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Doğu tazminatiJandarma subaylığa geçişDüz TabanJandarma konularına başlık açılması durumu ile ilgili uyarı!Tecil sahil guvelik asil secilip saglik raporu alamayanlarJandarma Uzman Karaciğer YağlanmasıMuvazzaf subaylıktan istifaYedek Subay Yardım

Sözlük

Halka Arz 1 Börteçine 2 sakal 1 maruz kalmak 1 gönderme yapmak 2 istanbul 1 dişengin 1 kötülük 1 çay simit 1 Goygoy 1

Son Haberler

2023-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları YayımlandıMarmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildiAfetzede çiftçilerin hesaplarına 8,8 milyar lira yatırıldıEv sahiplerinin tercihi değişti: Bekara ve öğrenciye kiralık ev dönemiSaniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.