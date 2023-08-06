Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 19:37

Okul idarecileriniz degişsin mi ?

Bu ankete 1 saat 43 dakikada, 5 kişi oy kullandı

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