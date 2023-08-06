Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 19:44
i.k.m hizmetçilik yapar mı?

İ.k.m lerin infazdaki katiplerin ayak işlerini yapması, sosyolog, psikolog ,öğretmen gibi cezaevinin asli memuru olmayan kişilerin tüm ayak işlerini yapması, ve müdürlerin çantasını taşıması ve kurum aracıyla idarecilerin özel işlerine koşturması ? Yasalara uygun mu

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