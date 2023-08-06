Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 20:02
Paem alımı
Arkadaşlar 500 komiser yardımcısı i alınacakmis ve sadece örgünn eğitim alan üniversite mezunları başvuru yapabilecek mis bu haberin doğruluğu nedir AÖF mezunları başvuru yapamıyor mu

ahmet7174
Aday Memur
06 Ağustos 2023 20:12
Dış alım bitti. Meslek içi alınacak ış
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.İstifa edenler ne iş yapabilir? Polislikten istifa etmek.Yaş haddi 65 olsun Mazeret DilekcesiJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıÜniversite borçlanmasıİl Emniyet Müdürleri Kararnamesi.emekli olabilirmiyimRapor ifade

Sözlük

gönderme yapmak 2 Börteçine 2 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 4 gül suyu 2 çay simit 1 dişengin 1 kruvasan 1 kötülük 1 uçak kazaları 1 ağla açılırsın 1

Son Haberler

CHP Kongresi'nde kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı hayatını kaybettiKepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldüBursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu2023-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları YayımlandıMarmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.