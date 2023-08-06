Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 20:04
İDARİ SORUŞTURMA ZAMAN AŞIMI

29.06.2021 tarihinde adli bi soruşturmadan açığa alındım. Müfettiş ihraç istemiş soruşturma evrakında olayın adli yönü olarak soruşturmanın derdest olduğu ve ceza verme zaman aşımının 26.09.2023 te dolacağı yazıyor. Ancak bu adli soruşturmanın açılma sebebi olan olaylardan 1 tanesi 14.08.2020 de oluyor ve şahıs cimere 09.02.2020 de yazıyor 20.09.2020 de emniyete çağrılıyor ifade veriyor . Daha sonra 07.02.2021-07.06.2021 arası teknik dinleme yapılıyor suç tespit ediliyor. Burada zincir suç olarak değerlendirirsek suçun son işlenme tarihi 07.06.2021 tarihi . Disiplin cezalarında zaman aşımı suç işlendiği tarihten 2 yıl ama bana gelen evrak adli soruşturma açıldığı tarihe göre 2 yıl olarak yazılmış . Zaman aşımı olmuş oluyor mu benim konum ? Bilen yaşayan arkadaşlar var mı ?


idarehukukcusu48
Memur
06 Ağustos 2023 21:20

zincirleme suçlarda son suç tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı başlar.

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