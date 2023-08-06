Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 20:05
Derece Kademe Emsal'e takılma

Herkes e selam.

03.12.2018 Tarihinde Ön lisans dan mevzun oldum.

11.01.2019 da emniyet teşkilatına başladım. Derece Kademem başladığımda 9/2 siydi.

15.08.2022 tarihinde lisans ı bitirdim.

08.2023 tarihi itibariyle 7/1 iyim.

Benimle beraber başlayan devrem var 7/3'ü kendisiyle aynı gün mesleğe başladık liseyi 4 yıl okuduk meslek lisesi,12 ay askerlik yapmışız her şeyimiz aynı oda 9/2 si olarak başladı, meslek içinde lisans bitirdi onda değişme oldu bende yok.

Personel şube ile görüştüm emsale takılmışsın felan dedi net bir bilgi alamadım benim derece kademem kaç olmalı ayrıca bunla ilgili kanun maddesi nedir gerekirse davacı olmayı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz aynı durumu yaşayan oldu mu?

Teşekkürler.

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