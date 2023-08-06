KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 20:21
Dış kaynak komiser alımı
Arkadaşlar 500 kişilik alımdan bahsediliyor ve sadece örgünn eğitim alan üniversite mezunları başvuru yapabiliyor diyorlar doğruluğu nedir AÖF mezunları başvuru yapamıyor mu

levelup06
Memur
06 Ağustos 2023 21:16
Nerde yazıyor yine kardeşim?
Toplam 1 mesaj

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