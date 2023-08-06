Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2023 20:26
Mazeret tayını

Ablam engellı tayın aldırmak istesem 3 sene mı beklemem lazım 1 sene mı .4b lıyım yenı atandım


yldrcell
Şef
06 Ağustos 2023 20:34

4

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