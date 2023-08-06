Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


06 Ağustos 2023 20:35
Günaydın"demek cahiliye dönemi adeti

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş: ?Günaydın yerine:

'' Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor???

Mercedese binmek?

Kızı çocuklarını yurtdışı tatillerinde gezindirirken,

fakir fukaraya şükür edin demek

hangi dönem oluyor acaba!

Çok Yazılan Konular

Müftü neden intihar eder? Destek personeli98 B'den Görevine Son Verilip Dönen Var mı?

Sözlük

sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 1 Bugün olanlar 1 Goygoy 1 maruz kalmak 1 istanbul 1 uçak kazaları 1 Halka Arz 1 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 4 kruvasan 1 sakal 1

Son Haberler

CHP Kongresi'nde kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı hayatını kaybettiKepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldüBursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu2023-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları YayımlandıMarmara Denizi'nde deprem: İstanbul'dan da hissedildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.