Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 20:45
Polisin Mesaisi 8 Saat olmalı 12 saat mesai kalkmalı
Vardiyalı çalışan 3 gruplu 4 gruplu sistemlerde genelde gündüz 11 saat gece 13 saat mesai yapmaktadır. Gece mesaisine giden polis işe giderken güneş batmamış oluyo işten çıkınca güneş doğmuş oluyo. Bu uzun mesainin içinde özellikle gece insan çok zorlanıyor. Uyumanın cezası 16 ay kıdem tazminatı. Kardeşim millet neden gerçek 12 36 sistemi benimser kabul eder ben 12 saat mesaide ilk 8 saat sonrası iptalim ölgün ölgün baygın baygın oluyorum. 4 gruplu sistemde gerçek 12 36 yerine 8 24 olmalı. Mesai saati 8 saati geçmemeli. Emniyet teşkilatı kanunda bu madde eklenmeli . Polisin çalışma saatleri şeklinde. Sonra emniyet teşkilatı mensupları çalışma yönetmeliği çıkmalı ayrıntısı burda belirtilmeli. 8 SAAT MESAİ KESİNLİKLE OLMALI VE VAZGEÇİLMEZİ OLMALI .

Blacksea.35
Aday Memur
06 Ağustos 2023 21:13

8.4, 4.12 ,12.8


MeKaNSıZ-34
Aday Memur
06 Ağustos 2023 21:17
En güzeli 2+2+2+2 7-15 2 gün 15-23 2 gün 23-07 2 gün 2 gün izin Hafta 8 gün üzerinden föner.nasıl memurlar 7 günde 2 gün izin yapıyor bh sistem polislere 8 gün de 2 gün izin yapar...
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