Polisin Mesaisi 8 Saat olmalı 12 saat mesai kalkmalı

Vardiyalı çalışan 3 gruplu 4 gruplu sistemlerde genelde gündüz 11 saat gece 13 saat mesai yapmaktadır. Gece mesaisine giden polis işe giderken güneş batmamış oluyo işten çıkınca güneş doğmuş oluyo. Bu uzun mesainin içinde özellikle gece insan çok zorlanıyor. Uyumanın cezası 16 ay kıdem tazminatı. Kardeşim millet neden gerçek 12 36 sistemi benimser kabul eder ben 12 saat mesaide ilk 8 saat sonrası iptalim ölgün ölgün baygın baygın oluyorum. 4 gruplu sistemde gerçek 12 36 yerine 8 24 olmalı. Mesai saati 8 saati geçmemeli. Emniyet teşkilatı kanunda bu madde eklenmeli . Polisin çalışma saatleri şeklinde. Sonra emniyet teşkilatı mensupları çalışma yönetmeliği çıkmalı ayrıntısı burda belirtilmeli. 8 SAAT MESAİ KESİNLİKLE OLMALI VE VAZGEÇİLMEZİ OLMALI .

Vardiyalı çalışan 3 gruplu 4 gruplu sistemlerde genelde gündüz 11 saat gece 13 saat mesai yapmaktadır. Gece mesaisine giden polis işe giderken güneş batmamış oluyo işten çıkınca güneş doğmuş oluyo. Bu uzun mesainin içinde özellikle gece insan çok zorlanıyor. Uyumanın cezası 16 ay kıdem tazminatı. Kardeşim millet neden gerçek 12 36 sistemi benimser kabul eder ben 12 saat mesaide ilk 8 saat sonrası iptalim ölgün ölgün baygın baygın oluyorum. 4 gruplu sistemde gerçek 12 36 yerine 8 24 olmalı. Mesai saati 8 saati geçmemeli. Emniyet teşkilatı kanunda bu madde eklenmeli . Polisin çalışma saatleri şeklinde. Sonra emniyet teşkilatı mensupları çalışma yönetmeliği çıkmalı ayrıntısı burda belirtilmeli. 8 SAAT MESAİ KESİNLİKLE OLMALI VE VAZGEÇİLMEZİ OLMALI .