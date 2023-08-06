Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 21:07
Yardim
5 yıldızlı otelde okuaparkta eşim kaydiktan sonra havuzun içindeki bir şahsa çarptı burnu kırıldı ...otel yönetiminden şikayetci dik........bundan bişey cikarmi

Blacksea.35
Aday Memur
06 Ağustos 2023 21:11

Takipsizlik alırsın


hakan8746
Memur
06 Ağustos 2023 21:19
Yönetimin akuapark etrafında can kurtaran veya kayan insanları yönlendirecek birilerini koyması lazım değil mi
Toplam 2 mesaj

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