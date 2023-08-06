Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 21:15
Gebzede okuyan oğlum için ev ihtiyacı

Kyk hakkı 1 yıl okulu uzattığı için bitti. 7-8 bin liraya kadar evbakıyoruz. Rabbim yardımcı olan olmayan herkesin gönlüne göre versin.

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