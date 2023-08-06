Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ağustos 2023 21:17
Mülakat resmi olarak kaldırıldı mı

Mülakat resmi olarak kaldırıldı mı


difficulties
Aday Memur
06 Ağustos 2023 21:25

Hayır. Kaldırılmayacak zaten.


Bilal karadavut
Aday Memur
06 Ağustos 2023 21:28

Nasıl erdoğan kalkacak dedi

difficulties, 2 saat önce

Hayır. Kaldırılmayacak zaten.


matematikogretmenii
Şef
06 Ağustos 2023 21:40
Bunlar vatan haini ev sahipleri hocam bunlara inanmayın.

difficulties
Aday Memur
06 Ağustos 2023 21:59

ee kaldırsın o zaman.

Bilal karadavut, 1 saat önce

Nasıl erdoğan kalkacak dedi


gökcann
Memur
06 Ağustos 2023 22:47

Mülakaat kalkarsa beylerin statüsü düşer arayacaksın,adam bulacaksın,söz vereceksin istediği yere oy vereceksin böyle bir toplum isteniyorsa mülakaat niye kalksın kim ister.Yirmi yıldır niye kalkmadı sorusunuda sorabilirsin.İyi birşey demekki.

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